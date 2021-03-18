Владикавказ, , 13:07 — REGNUM В Северной Осетии похитили 9 млн рублей при строительстве центра подготовки по спортивной борьбе во Владикавказе. Мошенническую схему провернул один из сотрудников профильных казенных учреждений, сообщили 18 марта в МВД по региону.

Как установлено при проверке сотрудниками УЭБ и ПК, 27-летний чиновник подписал акты о приемке выполненных работ, которые предоставил подрядчик. Однако по факту документ содержал ложные данные о состоянии строительства, на самом деле работы в центре были выполнены не в полном объеме.

Тем не менее на основании подписанного документа подрядчик получил незаконно свыше 9 млн рублей из средств федерального бюджета. За превышение должностных полномочий чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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