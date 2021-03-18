Санкт-Петербург, 18 марта, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В ближайшее время с космодрома Байконур ракета-носитель «Союз-2.1.а» выведет на орбиту 38 наноспутников из 18 стран мира, два из которых созданы в рамках всероссийского проекта Space Pi, организатором которого выступает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) совместно с Российским движением школьников

СПбПУ Наноспутники

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе университета, проект впервые реализован на отечественной платформе с использованием исключительно российского программного обеспечения. В рамках проекта Space Pi планируется вывести на орбиту около ста сверхмалых спутников в течение нескольких лет в качестве попутной нагрузки при запусках ракет-носителей «Союз-2». «Одна из главных задач проекта «Space Pi» — привлечение школьников к изучению космических технологий»,— отметили в вузе.

В ноябре 2021 года с космодрома «Восточный» будут запущены наноспутники, в числе которых два «кубсата"*, разработанных учеными Санкт-Петербургского политехнического университета. «Эти наноспутники предназначены для дистанционного зондирования Земли»,— пояснили в университете.

* Сверхмалые искусственные спутники («кубсаты») представляют собой кубики размером 10 на 10 см, их внешние поверхности оснащены солнечными батареями. Внутри спутника находятся микроэлектронные элементы питания, системы передачи сигналов и многое другое. Также «кубсаты» оснащены видеокамерами для проведения космической съемки поверхности Земли.