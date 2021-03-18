Москва, , 13:06 — REGNUM Предприниматель обязан восстановить лес, который срубил при строительстве объектов или работах по недропользованию. Об этом 18 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Исаак Левитан. Березовая роща. 1885-1889

Он рассказал о работе, которую проводит правительство РФ по обновлению Лесного кодекса, и законопроекте, который уточняет порядок восстановления лесов.

«Наша позиция неизменна: срубил лес — посади новый», — сказал он.

По словам Мишустина, если по каким-то причинам восстановить лес на вырубленном участке нельзя, предприниматель должен провести лесопосадки где-то в другом месте.

Законопроект предусматривает увеличение срока на компенсацию вырубленных лесов с одного года до трёх лет. Глава правительства пояснил, что авторы инициативы пошли навстречу пожеланиям бизнеса. При этом ставится условие, что бизнес в течение трёх лет обязан обеспечить агротехнический уход за посадками самостоятельно либо с помощью привлечённых специалистов, например лесников.