Салехард, , 13:05 — REGNUM На Ямале предъявлено обвинение бывшему руководителю государственного унитарного предприятия «Ямалгосснаб» в хищении 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что генеральный директор «Ямалгосснаб», который, помимо основного места работы, является фактическим руководителем ряда коммерческих организаций, внёс в штатное расписание ГУП изменения, позволяющие трудоустраивать сотрудников дистанционно. Он трудоустроил в «Ямалгосснаб» 10 сотрудников подконтрольных ему фирм из подмосковного города Одинцово. Новые сотрудники деятельность в пользу ямальского ГУП не осуществляли, но получили с 2015 по 2017 годы от него 24 млн рублей доплаты. Отмечается, что часть выплаченных денег одинцовцы отдавали ямальскому руководителю.

В отношении экс-директора «Ямалгосснаб» было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата чужого имущества, совершённое в особо крупном размере»). На данный момент в отношении него решается вопрос о мере пресечения.