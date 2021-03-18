Москва, , 13:05 — REGNUM Видеохостинг YouTube ограничил на неделю возможность публикаций на канале «Вести Крым» с возможностью полной блокировки. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

YouTube Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Воссоединение Крыма с Россией — все новости»

"Причиной назвали публикацию двухлетней давности. Она вышла 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». В публикации использована хроника времен Великой Отечественной войны. На видео нацисты сжигают села в поисках еврейского населения», — говорится в сообщении телеканала.

По словам представителей телеканала, опубликованный видеоролик нарушает правило, запрещающее демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей, либо содержатся призывы их совершать.

Отмечается также, что представители YouTube предупредили о возможности полной блокировки канала «Вести Крым» в случае обнаружения других нарушений.

Примечательно, что блокировка произошла в годовщину воссоединения Крыма с Россией.