Минск, , 13:08 — REGNUM Протесты в Белоруссии будут в той или иной мере продолжаться, а потому представителям силовых ведомств республики необходимо приготовиться к любым проявлениям деструктивной деятельности. Об этом 18 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования законов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка, его слова приводит агентство БелТА.

«Жить нам спокойно не дадут, значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам, до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что ввиду этого у властей республики должны быть адекватные инструменты реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков рассказал, что во время протестов, которые прошли в стране после выборов президента республики, участниками незаконных массовых акций были травмированы более 20 военнослужащих внутренних войск МВД.