Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford выведет на авторынок электрический фургон Transit Custom в 2023 году. Об этом сообщает сайт Auto Express со ссылкой на представителя автопроизводителя.

Продажи полностью электрической модели Custom начнутся одновременно с её гибридной модификацией. Сейчас специалисты Ford работают над двумя версиями гибридных силовых агрегатов — это «мягкий» гибрид и подключаемый.

Что же касается полностью электрического Transit Custom, то он будет вторым по счету фордовским фургоном с таким мотором. Собираться он будет на турецком предприятии автокомпании. На этом же заводе позже начнётся сборка Volkswagen Transporter T7.

Ранее компания Ford представила модернизированный пикап Super Duty с целым рядом новых модификаций и некоторых недоступных ранее опций. Так, версии Ford F-250 и F-350 Super Duty могут получить пакет Lariat Sport Appearance.

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