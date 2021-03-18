Киев, , 13:05 — REGNUM С 20 марта 2021 года в столице Украины введут строгий карантин. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко 18 марта на брифинге.

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По его словам, карантин продлится три недели, то есть с 18 марта по 9 апреля.

Под запретом окажется работа кинотеатров, театров, музеев и концертных залов и торговых центров. Исключение сделают для продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Ограничат проведение религиозных богослужений. Будут отменены массовых развлекательные мероприятия, а также запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кафе и рестораны Киева будут работать только на вынос, общественный транспорт разрешается заполнять наполовину.

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Напомним, за сутки количество выявленных носителей коронавируса SARS-CoV-2 на Украине превысило 15 тыс.

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