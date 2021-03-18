Оренбург, , 13:02 — REGNUM В Оренбургской области за неделю (8−14 марта) увеличилось число случаев ОРВИ. Как сообщает Управление Роспотребнадзора п региону, незначительный рост произошёл за счет детей. Эпидпорог не превышен.

В целом ситуацию в Оренбуржье по заболеваемости респираторными инфекциями специалисты расценивают как неэпидемическую.

С целью предотвращения распространения острых респираторных инфекций в области вводят карантин в детских коллективах, школьников отправляют на дистанционное обучение. На 16 марта такие меры действуют в восьми муниципальных образованиях. На карантин закрыто в 24 классах 18 школах и девять групп в семи детских садах.

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