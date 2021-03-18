Казань, , 13:20 — REGNUM В Казани с 18 по 20 марта пройдут мероприятия, приуроченные к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Фестиваль «Крымская весна» включает в себя викторины, праздничные концерты, литературный марафон и другие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба городского управления культуры.

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Творческие номера артистов 18 марта в 15:30 (мск) представят зрителям коллективы дворца культуры железнодорожников, а в 17:30 (мск) в культурном центре «Сайдаш» пройдет концерт «Крым в наших сердцах».

В пятницу, 19 марта в ДК имени С. Саид-Галиева в 18:00 (мск) начнется патриотический фестиваль «Крым и Россия в сердце моем», подготовлена праздничная программа и концерт.

Городские библиотека также принимают участие в торжествах по поводу воссоединения Крыма с Россией. В дни фестиваля они познакомят читателей с легендами о полуострове, знаменитыми произведениями, исторической литературой.

20 марта фестиваль закончиться концертом на улице Баумана. Организаторы запланировали мероприятия у Часов в 11:00 (мск).

Учреждения культуры и молодежной политики Казани в эти дни проведут различные онлайн-мероприятия в соцсетях под хештегами: #КрымскаяВесна и #РоссияСевастопольКрым.

ИА REGNUM ранее сообщало, Пензенская картинная галерея в день воссоединения России и Крыма открыла серию онлайн-выставок «Образы Крыма». Кроме этого, 18 марта открыли выставку живописи в Губернаторском доме. Здесь представлена экспозиция «Очарованные Крымом», в которую вошли 59 пейзажей, написанных с натуры.

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