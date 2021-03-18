Душанбе, , 13:00 — REGNUM По состоянию на 1 февраля 2021 года общая задолженность по заработной плате в Таджикистане составила 84,8 млн сомони ($7,44 млн), что на 75% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Сумма указана с учетом долгов за предыдущие годы. В январе 2021 года работодатели задолжали 4,2 млн сомони ($369 тыс.). Самый большой долг образовался в обрабатывающей промышленности — 24,8 млн сомони ($2,18 млн).

В сфере добычи полезных ископаемых размер долга составил 16,6 млн сомони ($1,46 млн). На долю этих двух отраслей приходится более половины от всего долга.

На 1 февраля средний размер заработной платы в Таджикистане составил 1445 сомони ($127). Самую большую зарплату получают работники банковского сектор и страхования — 3452 сомони ($303), а самую маленькую — работники сельского хозяйства — 630 сомони ($55).