Москва, , 12:59 — REGNUM Не сумев закрепиться на уровне выше $70 за баррель, цена на нефть Brent постепенно теряет свои позиции, снижаясь четыре дня кряду и доходя до ;67,30 за баррель 18 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Каких-либо положительных новостей для топлива в ближайший день, вероятнее всего, не будет, особенно учитывая данные по запасам нефти в США.

Запасы впервые в 2020 году превысили 500 млн баррелей, прибавив 2,4 млн за неделю, завершившуюся 12 марта, восстановление активности нефтеперерабатывающих заводов после аномальных февральских холодов, а также замедления темпов вакцинации в Европе и третьей волны пандемии в некоторых странах.

Предположительно нефть сегодня, 18 марта, закрепится на уровне ниже $68 за баррель и будет торговаться в диапазоне $67,30−68,10.

Это произойдет ппоскольку ожидания на восстановление спроса постепенно снижаются, что вкупе с восстановлением производства в США будет давить на стоимость топлива», — пояснил эксперт.

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