Минск, , 12:58 — REGNUM Противодействие героизации нацизма — «это очень важный для нас вопрос», при рассмотрении которого полезен опыт Российской Федерации, где «воспользовались нашим горьким опытом». Об этом 18 марта заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

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«Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут. А значит, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной активности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий», — сообщил Лукашенко участникам совещания — членам Совмина, Нацсобрания, судейского корпуса и спецслужб.

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Лукашенко заинтересовался механизмами борьбы с экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. При этом он сказал: «Вот эти вбросы в интернет — персональные данные, угрозы семьям, детям — это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, ранее «на площадках администрации президента и государственного секретариата совета безопасности были созданы две рабочие группы». Одна из них занималась совершенствованием Уголовного кодекса, а вторая координировала изменение законодательства в сфере общественной безопасности.