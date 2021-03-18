Москва, , 12:58 — REGNUM У бывшего президента США Дональда Трамп был шанс улучшить отношения с Россией, но истеблишмент не дал ему этого сделать, и поэтому, если Трамп вернется в Белый дом, то на отношения с Америки с РФ это вряд ли сможет повлиять. Об этом 18 марта, как передает корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«У него (у Трампа — прим. ИА REGNUM) был шанс улучшить отношения с Россией. Он говорил, что дружить с РФ — это хорошо. Он понимал, что когда две ядерные державы могут друг друга уничтожить, то лучше строить нормальные отношения. Но истеблишмент не позволил ему этого сделать, — сказал Лозанский. — Конгресс играет большую роль. А там полный разлад между республиканцами и демократами. Они несогласны почти по всем вопросам. Кроме вопроса о том, что РФ является врагом. Разница только в том, что республиканцы считают, что враг номер один — это Китай, а враг номер два — Россия. Демократы же считают, что Россия — враг номер один. Поэтому все санкции будут проходить. Из всех конгрессменов и сенаторов есть только два человека, которые понимают, что с Россией надо выстраивать более-менее нормальные отношения. Все остальные так не считают».

Поэтому, как полагает Лозанский, даже если Трамп вернется, на отношения с Россией это вряд ли сможет повлиять.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пучков объяснил, на что сейчас нацелена внешняя политика США.