Липецк, , 12:57 — REGNUM В Липецкой области 18 марта подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 26 тыс. 449 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 22 тыс. 972 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 117 — за последние сутки. 489 человек скончались.