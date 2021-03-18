Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM В Петербурге выясняют обстоятельства гибели пятилетней девочки, которая утром 18 марта выпала из окна 13 этажа в доме на Туристской улице в Приморском районе. По предварительной информации, взрослые оставили ребенка в закрытой квартире без присмотра.

Как сообщает «Петербургский дневник», до трагедии в квартире девочка находилась с бабушкой, которая вышла в аптеку и закрыла ребенка.

«Но та решила выйти погулять, надела верхнюю одежду, открыла окно и выпала», — отмечает источник.

При падении девочка упала на крышу магазина. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили о том, что за последние дни произошло уже несколько трагических случаев падения детей из окон.

Так, 13 марта трехлетний ребенок умер в больнице после падения из окна на Выборгской улице. А 16 марта из окна 7-го этажа дома Мебельной улице выпал шестилетний мальчик.

«Ребенок остался дома один, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку открытого окна и вывалился наружу. Мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

В обоих случая дети выпали из окон квартир, оборудованных москитными сетками.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.