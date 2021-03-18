Москва, 18 марта, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В ИА REGNUM поступило заявление пресс-службы депутата Госдумы России Константина Затулина («Единая Россия»), которое публикуется без изменений:

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Шевченко

«Брутальный Максим Шевченко разразился гром-и-молниями в адрес депутата Госдумы России Константина Затулина в своём телеграм-канале «Макс атакует». Причиной перевозбуждения штатного «кавказского пленника» и без пяти минут «турецко-поданного» стало выступление Затулина на поминках Московского договора 16 марта 1921 года между РСФСР и Турцией. По которому 100 лет назад большевики не просто оказали поддержку молодой кемалистской Турции, но и отказались от части населенных армянами исторических территорий, добытых России кровью русских солдат в XIX веке.

По совпадению, юбилей договора столетней давности совпал с семилетней годовщиной возвращения Крыма в Россию. Прекрасный повод порассуждать об общем и особенном в историческом процессе.

Для нас не удивительно, что Шевченко, интриговавший против волеизъявления крымчан весной 2014 г., не считает дар большевиков туркам геополитической ошибкой, как и воровство Крыма Украиной. В судьбоносные дни Крымской весны Шевченко громко критиковал защиту Россией русских и русскоязычных в Крыму. И даже клялся, что «предложи Крыму тогда в Турцию, Крым бы вступил».

Чему тут удивляться, если обожание Турции доводит нашего гуру до утверждений, что Советский Союз, а значит и наследовавшая ему Российская Федерация, в долгу у Турции за победу в Великой Отечественной войне. Почему? Да потому что Турция не напала на СССР вслед за Гитлером!

Стоит ли напомнить Шевченко, большевику недавнего разлива, что Советский Союз в самые тяжелые первые годы Великой Отечественной войны вынужден был держать войска на границе с Турцией, отмобилизовавшей 25 своих дивизий, около миллиона солдат, для вступления в войну в случае падения Сталинграда? Константину Затулину не нужны справки на этот счёт — его отец, командир погранотряда, член партии большевиков ленинского призыва, и был одним из тех, кто тогда стерёг советскую границу в Закавказье.

Максиму Шевченко — любителю военных парадов в Баку, сложно представить, что позиция Затулина из «Единой России», как и самого Государства Российского, — не проармянская и не антитурецкая, а пророссийская, основанная на историческом опыте.

Константин Затулин:

Мы не против торговли турецкими помидорами, отдыха на турецких курортах или строительства в Турции экономически выгодных обеим сторонам объектов. Хотя, заметим, все эти проекты можно реализовать в самой России. Мы против того, чтобы нарушались достигнутые с нашей помощью соглашения о прекращении огня, чтобы войной на Кавказе продвигали собственные корыстные интересы. И чтобы другим, чужим странам оказывали в этом услуги на все руки готовые фальшивые русские патриоты.

Мы советуем Максиму Шевченко примирить, наконец, раздирающее его, как буриданова осла, противоречие. Зарегистрируйтесь, Максим, иноагентом в установленном порядке. Наше демократическое законодательство это позволяет. И тогда никто не удивится вам, когда вы в очередной раз заявите, что в Нагорном Карабахе «ни один российский военный на хрен не нужен». Когда вы в следующий раз перелицуетесь из борца с «соросовским выкормышем» Пашиняном в его адвоката. Ведь в том, чтобы лизать чужую руку, для иноагента нет ничего предосудительного.

Россия ни из Крыма, ни из Карабаха, Макс, не уйдёт больше никогда!»