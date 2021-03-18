Москва, , 12:56 — REGNUM В России в гражданский оборот введено более 186 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом 18 марта сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«В гражданский оборот введено пять серий вакцины «ЭпиВакКорона», произведённой на промышленной площадке АО «Вектор-БиАльгам», общим количеством 186 150 доз», — сообщили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации препаратом «Эпиваккорона» вырабатывается на 42-й день после первой инъекции.

До 42-го дня после первой инъекции, «если вовремя, на 21-й день проведена вторая, считать себя защищенным нельзя», уточнила Попова.