Сеул, , 13:04 — REGNUM Южнокорейский город Пусан занял 36-е место в рейтинге глобальных финансовых центров (GFCI). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британский аналитический центр Z/Yen Group.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с рейтингом, опубликованным в сентябре 2020 года, южнокорейский портовый город поднялся на четыре ступени.

Между тем, город Сеул поднялся в данном рейтинге на девять ступеней до 16-го места.

В топ-10 глобальных финансовых центров вошли: Нью Йорк, Лондон, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Пекин, Токио, Шэньчжэнь, Франкфурт, Цюрих.

Глобальный индекс финансовых центров (Global Financial Centres Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг конкурентоспособности финансовых центров мирового значения по версии британского аналитического центра Z/Yen Group.

В составе Индекса используется в общей сложности 138 показателей, сгруппированных по пяти базовым категориям конкурентоспособности: бизнес-среда, финансовый сектор, инфраструктура, человеческий капитал, репутация и общие факторы.