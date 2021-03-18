Баку, , 12:58 — REGNUM Первые случаи заражения «британской» разновидностью коронавируса выявлены на территории Азербайджана. Об этом 18 марта сообщает Национальный центр гематологии и трансфузиологии.

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«В трех образцах, геномный анализ которых на SARS-CoV-2 был проведен в центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии, обнаружены штаммы 501Y. V1, B.1.1.7 (британский вариант)», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что китайская вакцина CoronaVac, которая используется в стране для проведения вакцинации от COVID-19, является эффективной и для этой разновидности SARS-CoV-2.

Отметим, в настоящее время на территории Азербайджана выявлено за весь период пандемии свыше 242,4 тыс. случаев заражения коронавирусом при более чем 3,3 тыс. скончавшихся от нового заболевания.