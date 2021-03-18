Рязань, , 13:16 — REGNUM Первый заместитель председателя Рязанской областной думы Дмитрий Хубезов зарегистрировался на предварительном голосовании для последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Мне очень пригодился мой опыт: работа врачом в отделении и управление ОКБ, решение задач сельской медицины для приписного населения присоединенной Михайловской больницы. Мне кажется, очень важно увеличить количество высокотехнологичных операций в регионах, сделать более эффективной работу первичного звена. За время работы волонтёром во время пандемии я многое узнал о проблемах, с которыми сталкиваются люди. Чтобы была возможность помогать, я и решил участвовать в предварительном голосовании. Если вы поддержите меня, продолжу свою работу, но уже на более высоком уровне, имея больше возможностей для помощи людям», — написал первый заместитель председателя областной думы.

Дмитрий Хубезов перешёл на работу в Рязанскую областную думу осенью 2020 года после того, как стал депутатом по единому избирательному округу от «Единой России». Ранее он занимал должность главного врача областной клинической больницы.