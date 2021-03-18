Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM Аграрии южных районов Ростовской области приступили к весеннему севу. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

«Аграрии Сальского, Песчанокопского, Кагальницкого, Егорлыкского и Зерноградского районов приступили к севу яровых и засеяли уже более 8 тыс. га. При этом практически все районы Ростовской области включились в проведение весенних полевых работ. Аграрии используют каждый погожий день для мероприятий по подкормке озимых культур и закрытию влаги», — уточнил Гончаров.

В настоящее время донские поля уже засеяны: 6 тыс. га зернобобовых культур и 2,2 тыс. га ярового ячменя. Всего труженикам донского села предстоит засеять яровыми культурами 1,7 млн га.

Из 2,9 млн га озимых культур успешно перезимовали более 87% посевов, минеральные удобрения внесены на площади 690 тыс. га — четверть от запланированной площади.

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