Курск, , 12:54 — REGNUM В Курской области по состоянию на 18 марта зарегистрировано 524 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены шесть смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписан после выздоровления был 29 тыс. 471 пациент, в том числе 101 — за последние сутки.

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