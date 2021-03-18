Тбилиси, , 12:57 — REGNUM В Тбилиси одной из улиц угрожает сход оползня из-за осадки грунта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии грузинской столицы.

«Оползневые процессы в последние годы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и близлежащих склонах», — говорится в сообщении городской администрации.

Движение по этой улице временно запрещено. Ситуацию изучают специалисты.

17 марта на сайте forum. ge выложили фото местности, на которых видна глубокая трещина в холме, расположенном на окраине грузинской столицы. 18 марта место осмотрела директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Грузии Тея Годоладзе.

«Это невозможно остановить!», — написала эксперт на своей странице в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что на опасном участке улицы Мухрана Мачавариани нет жилых домов. В этом районе с 2019 года ведутся работы по строительству дороги, которая должна соединить улицу с проспектом Маршала Геловани. Также недалеко от трещины в холме ведётся строительство многоэтажного головного офиса крупнейшего в Грузии банка TBC Bank.