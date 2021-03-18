Чебоксары, , 12:54 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по факту падения из окна 11-летнего ребёнка. Школьник находится в больнице, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ЧП произошло сегодня, 18 марта, около 9 утра в одном из домов по улице Винокурова в Новочебоксарске. По данным надзорного ведомства, из окна выпал 11-летний ребёнок, который доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка. Также проверочные мероприятия инициированы прокуратурой, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

«По предварительной информации, семья является благополучной, на учёте в органах профилактики не состояла», — говорят в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, ребёнок выпал из окна 25-го этажа, упав на транспортное средство, уточняет источник в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трагедия произошла в октябре 2020 года в Чебоксарах: трёхлетний ребёнок, оставшись на кухне без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал из окна 13-го этажа. Полученные травмы оказались смертельными.

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