Москва, , 12:53 — REGNUM Сегодня, 18 марта, российская валюта на дневных торгах снижается на 0,1% к американскому доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Рубль демонстрирует некоторую стабилизацию после обвала 18 марта, который в моменте достигал почти 2,0%, на фоне заявлений американского президента Джо Байдена в отношении российского руководства.

Американский лидер фактически подтвердил ранее появлявшуюся информацию о введении новых санкций в отношении России уже на следующей неделе.

Подробностей о конкретных ограничениях Байден так и не сообщил, однако жесткость формулировок президента США, повысила вероятность того, что они коснутся российского госдолга.

Так что на горизонте ближайших недель, на рубль будет оказывать давление мощный политический фактор, к которому с высокой вероятностью добавится и ухудшение конъюнктуры на глобальных рынках.

ФРС 17 марта фактически отказалась решать проблемы роста ставок на долговом рынке, что сегодня оказывает давление как на фондовые индексы, так и сырьевые товары по всему миру.

Доходности по десятилетним гособлигациям США сегодня утром побили 13-месячные максимумы 1,745%, создав почву для масштабной коррекции глобальных рынков уже в ближайшие дни.

Поэтому у рубля не остается других вариантов, кроме как продолжить снижение к верхней границе дневного диапазона 73,50−74,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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