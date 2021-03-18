Москва, , 12:53 — REGNUM В России растёт количество граждан, которые не идентифицируют себя с европейцами и не считают Россию страной Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левада-центром».

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Мнения о том, что Россия является неевропейской страной придерживаются 64% опрошенных против 55% в 2019 году. При этом в обратном убеждены 29% российских граждан. В 2018 году этот показатель составлял 37%.

«В целом с 2008 число тех, кто верит, что Россия — европейская страна, сократилось почти на половину: с 52% до 29%. Число тех, кто считает иначе, выросло примерно в той же пропорции: с 36% до 64%», — отмечается в исследовании, опубликованном 18 марта.

При этом европейской страной Россию чаще считают представители старшего поколения (от 55 лет и старше). Таковых 33%. Обратная точка зрения, напротив, свойственна молодым группам: 71% для респондентов в возрасте 18−24 лет, 69% для группы 25−39 лет.

Доля россиян, считающих себя европейцами тоже сокращается, хоть и не так стремительно. В 2008 году 35% в той или иной степени считали себя европейцами, к 2019 году уже 32%, а в начале 2021 года так считали всего 27%. Одновременно с этим, росло число тех, кто так или иначе не считает себя европейцем: 52% в 2008 году, 63% в 2019 и 70% в 2021 году.

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