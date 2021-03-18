Курск, , 12:53 — REGNUM В Курской области 18 марта зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 32 тыс. 750 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления был 29 тыс. 471 пациент, в том числе 101 — за последние сутки. Скончались 524 человека.