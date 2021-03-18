Оренбург, , 12:52 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 18 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Для сравнения, на 17 марта, в регионе фиксировалось за сутки 76 фактов заболевания. С конца марта 2020 года число выявленных носителей коронавируса составило 38 962 человека.

Выздоровели 35 913 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. За сутки из клиник выписано 56 оренбуржцев.

На сегодняшний день лечение в больницах получают 518 человек с диагнозом COVID, из них 178 пациентов находятся в тяжелом состоянии. На искусственной вентиляции лёгких 35 человек, получают кислородную поддержку 435 пациентов.

От коронавирусной инфекции скончались 685 человек. За последние сутки подтверждено четыре летальных случая.

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