Махачкала, , 12:52 — REGNUM В Дагестане организована проверка Следственного комитета и прокуратуры по информации о массовой гибели краснокнижных птиц. В устье канала Старый Бахтемир были обнаружены мертвыми около 40 кудрявых пеликанов.

Факт птичьего мора зафиксировали 17 марта 2021 года сотрудники Каспийского природоохранного центра. В десяти километрах от поселка Красный Рыбак в Кизлярском районе обнаружили около 40 тушек птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

По данному факту следственным управлением СКР по Дагестану и прокуратурой республики проводится доследственная проверка. Отобраны материалы для анализа и установления причины гибели птиц.

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