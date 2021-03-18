Иркутск, 18 марта, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Уже 2024 году власти Приангарья намерены значительно (до 1,5% в валовом региональном продукте) увеличить туристический поток. Как заявил 18 марта на сессии местного парламента губернатор Игорь Кобзев, Иркутская область намерена принимать ежегодно до 3 млн человек, имея в виду преимущественно Байкал.

Kirsten Buerger Байкал

Ситуацию комментирует телеграм-канал «Байкал»:

»Акто-нибудь спросил у Байкала, сможет ли он выдержать такое количество туристов? За 2020 год, по оценке агентства по туризму Иркутской области, в регионе побывало 938 тыс. туристов. Это на 48,7% меньше, чем годом ранее, из-за коронавируса, в частности — из-за закрытия границы с Китаем (иностранных туристов приехало в шесть раз меньше, чуть более 54 тыс. человек).

И при этом ученые говорят о превышении антропогенной нагрузки на отдельные участки Байкала, прежде всего на побережье Малого Моря и острова Ольхон. А что будет с 3 млн туристов в год?! Остается надеяться, что такого достичь не удастся. Инвесторы, как показывает история турзоны «Ворота Байкала», не особо стремятся вкладывать в эту отрасль средства. Так что перебьется Иркутская область лесом, газом и золотом. Байкал целее будет».

Как сообщало ИА REGNUM, неутешительный прогноз на 2021 год о состоянии прибайкальской территории дал известный иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев:

«Ожидаю дальнейшего обострения основных «байкальских» проблем и ухудшения экологической ситуации. Скажется ослабление режима Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Имею в виду новую редакцию перечня запрещенных видов деятельности. Появившаяся возможность приватизации земельных участков в национальных парках (в населенных пунктах) непременно вызовет скачок цен на землю и недвижимость.

Китайский бизнес наверняка отреагирует на законодательные новации и будет активно участвовать в «разогреве рынка». В Прибайкальском национальном парке населенные пункты продолжат захватывать всё новые природные земли, а для начала — узаконят свои границы в максимально возможных масштабах».

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