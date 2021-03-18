Москва, , 12:51 — REGNUM Внешняя политика Америки направлена на то, чтобы защитить интересы американского и международного финансового капитала. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 марта на пресс-конференции заявил профессор Международного института управления, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Николай Пучков.

«Каков главный интерес этого капитала? Он в том, чтобы сохранить систему неэквивалентного обмена, основанную на долларе, — сказал Пучков. — МВФ опубликовал данные по международной инвестиционной позиции государств. Это разница между вывезенным и ввезенным в страну капиталом. На 2020 году международная позиция США составляет минус 13 трлн долларов. То есть 13 трлн долларов США ввезли со всего мира. Международная позиция РФ — плюс 339 млрд долларов. Это то, что РФ вывезла за рубеж. Сразу получается, что РФ — донор, а США — получатель. Так устроена международная валютная система».

Как полагает Пучков, США будут пытаться любой ценой защитить эту систему, которая позволяет подпитываться долларами со всего мира.

«Традиционное средство США, которое они используют, — оранжевые революции и санкции, — сказал он. — Но происходит изменение мирохозяйственного порядка. Сначала рухнули колониальные империи, потом развалился СССР, а теперь образовался однополярный мир. Но экономика развивается дальше. Появился еще один мощный игрок — это Китай. Начинает восстанавливаться двухполярный мир. И США будут этому препятствовать. Политика США напоминает действия верхушки партийного управления в позднем СССР. Догматизм в управлении привел к тому, что вожди не смогли перестроиться. И руководство США действует старыми методами управления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Марк Бернардини заявил, что экономика продолжает диктовать политику, и поэтому страны Европы вслед за США введут санкции против Российской Федерации.

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