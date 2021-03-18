Ярославль, 18 марта, 2021, 12:50 — ИА Регнум. 18 марта заместителем мэра Ярославля по вопросам градостроительства назначен Александр Черневский. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

City-yaroslavl.ru Александр Черневский

С 2018 года Черневский работал первым заместителем директора департамента строительства Ярославской области, а до этого трудился в столице.

В 2002 году Александр Черневский окончил Московский государственный университет путей сообщения. Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом в ОАО «Новое кольцо Москвы». С 2006 работал на руководящих должностях в различных организациях Москвы.

С 2018 года работает в Ярославле. Замещал должности заместителя директора и первого заместителя директора департамента строительства Ярославской области. В мэрии города Черневский пока является исполняющим обязанности заммэра.

Должность заместителя мэра Ярославля по градостроительству была вакантна более года. Предыдущий заммэра Ринат Бадаев был задержан в январе 2020 года и обвинён в коррупции.