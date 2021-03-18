Минск, , 13:01 — REGNUM Около десяти законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка будут оперативно введены в действие в Белоруссии. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 18 марта на совещании, сообщает агентство БелТА.

Он напомнил, что ранее было заявлено о необходимости скорректировать законодательство по всем направлениям, в том числе уголовному и трудовому. Затем в сжатые сроки в парламенте, администрации президента, Государственном секретариате Совета безопасности и других ведомствах подготовили ряд законопроектов.

«В ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Россия сделала выводы по ситуации в Белоруссии в конце 2020 года и оперативно изменила законодательство. Также стоит присмотреться к опыту Москвы по противодействию героизации нацизма.

«Почему бы не воспользоваться этим опытом так, как они воспользовались нашим горьким опытом», — сказал белорусский лидер.

Он поставил вопросы о том, насколько полно обеспечивается охрана конституционного строя, какие механизмы предусмотрены в части борьбы с экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. С вбросами в интернет, в том числе угрозами чьим-либо семьям, он потребовал бороться «калёным железом».

Глава администрации президента Игорь Сергеенко заявил на совещании о масштабном пересмотре законодательства.