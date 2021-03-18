Курск, , 12:49 — REGNUM В Курске 16 марта вода затопила подземный пешеходный переход на улице народной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам председателя городского комитета дорожного хозяйства Дениса Ходеева, из-за большого объёма грунтовых вод установленный в подземном переходе насос производительностью 200 литров в час не справился с объемом поступающей воды.

Аварийные бригады 17 марта начали откачивать воду из затопленного перехода. Для откачки воды специалисты управления по делам ГО и ЧС города установили более мощный насос. Работы продолжались всю ночь. По данным портала «Друг для друга», утром 18 марта переход всё еще был заполнен водой.