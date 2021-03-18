Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM В Свердловской области выявлены ещё 166 жителей, заразившихся вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

17 марта 2021 года было зафиксировано сходное число носителей коронавируса (169 человек). В регионе подтверждено 80 648 случаев заражения.

Вирус за минувшие сутки выявили у жителей Екатеринбурга (49 человек), Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Волчанска, Дегтярска, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе опровергли информацию о якобы имеющемся дефиците вакцин от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Эпидемиолог сказал, когда привиться от энцефалита после вакцины от COVID-19