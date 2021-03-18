Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш покрасила волосы в белый цвет. Девушка 17 марта опубликовала фотографию с новым имиджем в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CMhvKMvF3HR/

Визитной карточкой певицы были её черные волосы с кислотно-зелёными корнями. Некоторые подписчики предполагают, что Билли планирует краситься в другой цвет, а осветление волос — лишь подготовительный этап.

ИА REGNUM напоминает, что Билли Айлиш в 2021 году выиграла «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Победу певице принесла композиция No time to die, ставшая саундтреком к последнему фильму о Джеймсе Бонде.

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