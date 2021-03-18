Москва, , 12:46 — REGNUM Разработан законопроект, позволяющий сделать территории опережающего развития (ТОР) более привлекательными для инвесторов. Об этом 18 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал, что важной задачей по социально-экономическому развитию Дальнего Востока является совершенствование правового регулирования режима преференций для таких территорий.

Новый законопроект, который рассматривает правительство, предусматривает упрощённый порядок принятия решений о создании ТОРов.

«Будет создан исчерпывающий перечень видов экономической деятельности, которую в ТОРах и свободном порту «Владивосток» вести нельзя», — заявил Мишустин.

Он добавил, что всеми остальными видами деятельности бизнес сможет заниматься «без лишних ограничений».

Кроме того, изменения в законодательстве позволят укрупнять территории и объединять их границы в пределах одного субъекта Федерации.

Планируется сохранить преференции действующим резидентам территорий, убрать административные барьеры в сфере земельных отношений, строительства и таможенного контроля. Кроме того, предусмотрено реформирование наблюдательного совета свободного порта «Владивосток» и перевод заявки на участие в электронную форму.

«Всё это позволит сделать такие территории более привлекательными для инвесторов, а также повысит экономический эффект от вложенных средств», — пояснил глава правительства.