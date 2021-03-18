Душанбе, , 12:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Таджикистана не будет отказываться от вакцины AstraZeneca. Об этом 18 марта заявил заместитель главы минздрава республики Самариддин Ализода на пресс-конференции.

По его словам, кампания по вакцинации пройдет в соответствии с принятой национальной программой, несмотря на многочисленные отказы от вакцины AstraZeneca по всему миру.

Ализода отметил, что Таджикистан уже несколько лет получает различные вакцины из Института сыворотки в Индии, где производится вакцина AstraZeneca. «Все это время, мы не наблюдали серьёзных побочных эффектов от их вакцин», — сказал замминситра.

Напомним, 8 марта в Таджикистан поступила партия из 192 тыс. доз вакцины CoviShild — аналога AstraZeneca, выпущенного индийским Институтом сыворотки. Всего в республику поступит 624 тыс. доз.

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