Джакарта, 18 марта 2021, 12:46 — REGNUM Национальное агентство по борьбе с наркотиками Индонезии участвует в курсах, организованных министерством внутренних дел Российской Федерации, сообщает Sindonews.
По словам посла Российской Федерации в Индонезии Людмилы Воробьёвой, курс является частью сотрудничества между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
«Участники приедут в Москву и пройдут этот курс», — продолжила Людмила Воробьёва.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Россия поощряют сотрудничество в сфере цифровой экономики и продвигают инвестиции в туризм.
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