Махачкала, , 12:42 — REGNUM В Дагестане вынесен приговор местному жителю, который распространял наркотические средства путем закладок в городе Махачкале. Суд признал подозреваемого виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенном группой лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как было установлено в суде, в мае 2020 года обвиняемый решил заработать и согласился участвовать в торговле наркотиками. В это преступное занятие привлек его не установленный пока гражданин.

Подсудимый производил закладки на территории столицы региона для последующей продажи опасного зелья, пока не попался за этим преступным занятием. Суд вынес в отношении него весьма строгий приговор — десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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