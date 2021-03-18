18 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили, что Великобритания считает Россию главным источником угрозы для себя.

Артур Савин, , 13:16 — REGNUM Заявление представителей посольства Великобритании в Москве о том, что решение считать Россию главной угрозой принято из-за опасений в связи с применением химического оружия на территории острова, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 18 марта в социальной сети Facebook.

Химическое оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Весна. Обострение. Неприятно, но нужно относиться к этому с пониманием», — поделилась своим мнением Светлана А.

Множество комментаторов пришли к выводу, что опасения Великобритании абсолютно надуманы и спровоцированы внутренней пропагандой.

«Самовнушение — сильная штука. В прежние годы один политический деятель выбросился из окна с криком «русские танки пришли»!» — пишет Виктор К.

Некоторые пользователи уверены, что как бы себя ни повела Россия, главной угрозой её считать не перестанут. Люди считают, что всё дело в глубокой зависти.

«Потому что само существование на карте мира такой страны, как Россия, для них было всегда угрозой. Эта банальная зависть. Жаль, конечно, что мы со всеми своими ресурсами отстаём от их уровня жизни», — написал Игорь О.

Противостояние России и Великобритании

Нашлись и те, кто отметил, что Российская Федерация не может быть угрозой для Лондона по той причине, что остров не находится в сфере интересов нашего государства.

«Не беспокойтесь, Россия первой не нападает! У России есть свои проблемы, свои планы и предпочтения. Великобритания не входит в их число», — считает Izolda R.

Напомним, 16 марта представители посольства Великобритании в Москве заявили РИА Новости о том, что решение считать Россию главной угрозой принято из-за опасений в связи с применением химического оружия на территории острова.