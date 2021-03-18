Томск, , 12:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 47 человек, сообщили ИА REGNUM 18 марта в оперативном штабе региона.

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За всё время в Томской области подтверждено 30 982 случая заражения коронавирусом.

За сутки в регионе после COVID-19 выздоровели 73 человека, за весь период пандемии — 29 679.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Томской области SARS-CoV-2 выявили у 43 человек, выздоровели 84 жителя региона.