Вашингтон, 18 марта 2021, 12:41 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Индию должен поднять вопрос о приобретении Нью-Дели российской зенитно-ракетной системы С-400 и донести до индийских коллег возможные последствия такого шага. С такой просьбой к главе Пентагона в письме обратился председатель комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес. Обращение опубликовано на сайте сенатского комитета.
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Сенатор подчеркнул, что планируемая покупка Индией российской системы противоракетной обороны С-400 «угрожает будущему сотрудничеству США и Индии в оборонной сфере и ставит Индию под угрозу санкций в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)».
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Он добавил, что «это также ограничит возможности Индии работать с США по разработке и закупке чувствительных военных технологий».
Как сообщало ИА REGNUM, договорённость о поставках российских ЗРС в Индию была достигнута сторонами в октябре 2018 года. В рамках контракта стоимостью более $5 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400 «Триумф», при этом поставка пятого ожидается в первой половине 2025 года.