Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Индию должен поднять вопрос о приобретении Нью-Дели российской зенитно-ракетной системы С-400 и донести до индийских коллег возможные последствия такого шага. С такой просьбой к главе Пентагона в письме обратился председатель комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес. Обращение опубликовано на сайте сенатского комитета.

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«На встречах с индийскими коллегами во время вашего предстоящего визита я настоятельно призываю вас чётко заявить, что во всех областях, включая сотрудничество в области безопасности, американо-индийское партнёрство должно основываться на приверженности демократическим ценностям», — говорится в письме.

Сенатор подчеркнул, что планируемая покупка Индией российской системы противоракетной обороны С-400 «угрожает будущему сотрудничеству США и Индии в оборонной сфере и ставит Индию под угрозу санкций в соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)».

«Если Индия решит продолжить закупку С-400, то этот акт явно будет представлять собой значительную и, следовательно, попадающую под санкции сделку с российским оборонным сектором в соответствии со статьей 231 CAATSA», — отметил Менендес.

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Он добавил, что «это также ограничит возможности Индии работать с США по разработке и закупке чувствительных военных технологий».

«Я ожидаю, что вы проясните все эти проблемы в беседах с вашими индийскими коллегами», — добавил глава сенатского комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость о поставках российских ЗРС в Индию была достигнута сторонами в октябре 2018 года. В рамках контракта стоимостью более $5 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400 «Триумф», при этом поставка пятого ожидается в первой половине 2025 года.