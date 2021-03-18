Москва, , 12:44 — REGNUM О чем предупреждает лампа-индикатор на приборной панели, которая иногда имеет надпись Check engine («проверьте двигатель»), рассказал директор сервиса и запасных частей официального дилера Константин Епанешников в эфире телеканала «Россия-1».

По словам эксперта, Check engine — это главный индикатор системы самодиагностики. При отсутствии неисправностей такой индикатор сразу же гаснет после включения зажигания. Однако, если этот индикатор продолжает гореть или же загорается во время движения, то это говорит о наличии проблемы.

«Загоревшаяся лампа «чек» может говорить о любой неисправности, которая возникла с двигателем: начиная от впуска, впрыска топлива в двигатель, заканчивая выхлопными газами», — сообщил Епанешников.

По его словам, наиболее часто неисправности в автомобиле возникают из-за плохого топлива. Последствием этого могут стать вышедшие из строя свечи или катушка зажигания, а также форсунки и каталитический нейтрализатор выхлопных газов. На дизельных машинах может выйти из строя насос высокого давления, топливный насос и фильтр.

Проблему, по мнению специалиста, можно решить за счёт перезапуска двигателя. Если это не поможет, то нужно обратиться в сервис. При этом ехать туда можно, если мотор не кипит, нет течи, не горит индикатор аварийного давления масла и не потеряна мощность.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал, почему необходимо проверить состояние автомобиля, если зимой машина не использовалась.

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