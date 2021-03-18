Самара, , 12:39 — REGNUM Ковчег, в котором находится частица мощей Небесного покровителя Самары Святителя Алексия Чудотворца, доставлен в Самарскую область. Об этом 18 марта сообщает ГТРК Самара.

По информации журналистов, ковчег со святыней доставили из Москвы в храм во имя святого Георгия Победоносца. Здесь святыня будет находиться постоянно. Это событие посвящено 170-летию губернии.

«По преданию, в далеком 1357-м, тогда Митрополит Московский Алексий, спускался вниз по великой реке. Выйдя на берег в месте, где в Волгу впадает река Самара, он осмотрел окрестности и предрек возникновение в этих краях русского города со славной судьбой, произнеся: «Здесь будет град многолюден и хлебом обилен». По пророчеству святого, здешняя земля не будет потрясена ни мором, ни голодом, ни войнами. Именно так из века в век и происходит», — сообщает издание.

Отмечается, что в храме Георгия Победоносца в честь Святителя Алексия отслужили молебен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в селе Ташла Самарской области намерены создать паломническо-туристический центр.