Самара, 18 марта 2021, 12:39 — REGNUM Ковчег, в котором находится частица мощей Небесного покровителя Самары Святителя Алексия Чудотворца, доставлен в Самарскую область. Об этом 18 марта сообщает ГТРК Самара.
По информации журналистов, ковчег со святыней доставили из Москвы в храм во имя святого Георгия Победоносца. Здесь святыня будет находиться постоянно. Это событие посвящено 170-летию губернии.
Отмечается, что в храме Георгия Победоносца в честь Святителя Алексия отслужили молебен.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в селе Ташла Самарской области намерены создать паломническо-туристический центр.