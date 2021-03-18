Москва, , 12:37 — REGNUM Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что Ростех создаст единый центр самолетостроения, в котором будут объединены конструкторские бюро МиГ, «Сухого», «Туполева», «Ильюшина» и «Иркута».

"С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК», — сказал Чемезов.

В ОАК войдут «Сухой» и МиГ, управлять «Туполевым», «Ильюшиным» и «Иркутом» Чемезов будет на правах управляющей организации.

Напомним, в настоящее время совет директоров ОАК возглавляет экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков.

В рамках объединения компаний будут произведены сокращения управляющего персонала, численность которого на сегодня в штате ОАК составляет почти 5 тыс. позиций. Штат управленцев доведут до уровня обычной управляющей холдинговой компании — «где-то около 500 человек». При этом конструкторский блок кадровая оптимизация не затронет. Реформа будет реализована поэтапно, в течение нескольких лет.