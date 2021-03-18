Москва, , 12:53 — REGNUM В предстоящие выходные погода в столице России и Московской области будет определяться антициклоном. Об этом 18 марта рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Погоду в выходные будет определять антициклон. В субботу ожидается переменная облачность, ночью местами слабый снежок. Температура ночью порядка −8…−5 °С, по области до — 9 °C. Днём в субботу будет солнечно, без осадков. Поэтому воздух прогреется до +2 °С», — заявила она в беседе с RT.

Также синоптик уточнила, что в воскресенье, 21 марта, из-аз того, что антициклон сместится на восток, атмосферное давление немного понизится и будет наблюдаться облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег в ночные часы и смешанные осадков днем.

«Температура будет чуть ниже климатической нормы. В ночные часы порядка −10…−8 °С, а в дневные около 0 °С», — добавила Позднякова.

Также она уточнила, что после этого «морозная погода ещё сохранится» и в ночь на 22 марта в Москве ожидается −6…−4 °С, по области до — 9 °C, а днем температура воздуха повысится.

«Мы ждём, что уже 23 числа, как раз в день Всемирной метеорологической организации, в Москве воздух прогреется до +4 °С. Все расчёты показывают, что в последующие дни температура воздуха будет повышаться. Можно сказать, что после дня метеоролога весна уже начнёт вступать в свои права», — заключила синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «жёлтый» уровень опасности объявлен в столице России и Московской области из-за гололедицы.