Москва, , 12:36 — REGNUM Средние зарплаты в регионах России — очень тонкая и зачастую больная тема, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Все прекрасно понимают, что если человек работает не в Москве, Казани, Тюмени или Санкт-Петербурге, то зачастую диапазон зарплат для простых специалистов может колебаться от 18 тыс. до 30 тыс. рублей.

И трудящимся российским гражданам зачастую уже не так важно «белая» эта зарплата или «серая», поскольку на фоне непростого положения дела на рынке труда в регионах нужны любые постоянные заработки.

Сложно давать оценку словам орловского чиновника. У каждого есть свое понимание — сколько денег для него много или мало. Однако, вероятно, он не в курсе какие цены сегодня в магазинах и сколько стоят ежемесячные услуги ЖКХ.

Для ориентира: на 100 рублей уже нельзя не купить батон хлеба и 1,5 литра качественной питьевой воды. В среднем одно посещение магазина для закупки продуктов питания на неделю для семьи из 3−4 человек вам обойдётся в 5−7 тыс. руб.

Денег, конечно, много не бывает. Но всем чиновникам нужно быть еще ближе к народу, чтобы видеть реальную картину жизни простых людей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию жителей региона работать за зарплату в 15−18 тыс. рублей.

Читайте также: Орловский чиновник удивлён, почему люди не идут работать за 15 тыс. рублей