Пермь, , 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 134 случая заражения коронавирусом, что на два меньше прошлого показателя, сообщает 18 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Стоит отметить, что за стуки выписано из COVID-отделений в связи с выздоровлением 288 человек, что вдвое превышает суточный показатель выявленных заражений.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 814 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, из них 57 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С конца марта 2020 года в Прикамье зафиксировано 49 643 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 излечились 43 388 пермяков. Жертвами заболевания стали 1858 человек. За последние сутки подтверждено девять смертей.

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